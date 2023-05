Festa scudetto, a Casoria ci sono le “sister act” del Napoli: 40 suore tifose cantano gli inni azzurri

E’ febbre scudetto a Napoli e ci sono anche le speciali “sister act” degli azzurri, 40 suore dell’istituto religioso di Casoria che sono pronte a festeggiare il tricolore ormai da settimana. Si tratta delle suore Francescane adoratrici della Croce, fondate da Maria Luigia Velotti, che per l’occasione hanno imparato gli inni della squadra. Così come spiega all’Ansa suor Rosalia Vittozzi, la superiora generale, “le sorelle sono rimaste coinvolte nel clima di gioia che stanno vivendo i ragazzi. Un momento di sano agonismo sportivo che noi non possiamo che alimentare perché il calcio come qualsiasi tipo di sport se seguito e praticato con passio e disciplina contribuisce positivamente nella formazione personale e sociale dei ragazzi”.

Le suore per giorni hanno provato per giorni uno degli inni della squadra per poterlo cantare, le sorelle si sono anche organizzate per seguire le gare trasmesse in televisione. Aiutandosi con chitarra e tamburelli, e con la grande intonazione che si confà alle suore, sono pronte a cantare: “Sarò con te ma tu non devi mollare, abbiamo un sogno nel cuore Napoli torna campione…”.