Questo weekend inizia un tris di gare piuttosto importanti per l’allenatore della Juve Igor Tudor. I bianconeri non possono più sbagliare.

Torna la serie A dopo la sosta delle Nazionali ed in casa Juve c’è grande attesa tra i tifosi per capire come andranno le cose al club bianconero. Cinque pari consecutivi per la formazione torinese, ora impegnata in una trasferta comunque abbastanza delicata a Como, una sfida che preoccupa e non poco. Anche i vertici bianconeri sono sull’allerta, consapevoli che una sconfitta potrebbe cambiare le cose anche per Igor Tudor; dopo Como ci sono le trasferte di Madrid e Roma contro la Lazio e i bianconeri non possono perdere ancora punti.

Juve tra campionato e mercato, la situazione è chiara

Una mancata vittoria potrebbe compromettere anche la situazione di Igor Tudor e nelle ultime settimane si sono sviluppati diversi rumors riguardo il futuro dell’allenatore. Como diventa cosi uno spartiacque decisivo ed il club spunta in una reazione positiva da parte sia del tecnico che del gruppo squadra, nonostante restino comunque orfani dell’infortunato Bremer.

Se da un lato preoccupa la situazione di campo occhio anche alle questioni legate al calciomercato e più di tutte genera ansia quella relativa al talento turco Kenan Yildiz. Come riporta Sportmediaset proseguono i colloqui per il rinnovo ma al momento non c’è alcun accordo tra le parti e intanto diversi top club monitorano il giocatore, straordinario anche con la maglia della Nazionale.

Nello specifico sul giocatore ci sono Arsenal, Chelsea e Liverpool ed occhio che la prossima estate potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale per acquistare il talento turco.