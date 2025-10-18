Il campione del mondo della Red Bull firma il miglior tempo nelle qualifiche della gara sprint del GP degli Stati Uniti, davanti alle due McLaren, mentre le Ferrari restano attardate con Leclerc e Sainz fuori dalle prime file.

Max Verstappen partirà dalla prima posizione nella sprint del Gran Premio degli Stati Uniti 2025, diciannovesima tappa del Mondiale di Formula 1 in scena sul tracciato di Austin. L’olandese della Red Bull, quattro volte campione del mondo, ha fermato il cronometro sull’1’32″143 nell’ultima manche di qualifica, precedendo di appena 71 millesimi Lando Norris e di 380 millesimi il compagno di squadra Oscar Piastri, entrambi su McLaren.

Ottima prova di Nico Hulkenberg, che con la Kick Sauber ha strappato il quarto tempo a mezzo secondo da Verstappen, conquistando così un posto in seconda fila. Più indietro invece le Ferrari: Lewis Hamilton chiuderà ottavo (+0″892), mentre Charles Leclerc scatterà solo dalla decima piazza, staccato di quasi un secondo.

Davanti alle due Rosse si sono inseriti George Russell (Mercedes), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) e la Williams di Alexander Albon, che hanno approfittato delle difficoltà del Cavallino in questa sessione.

La gara sprint ad Austin promette spettacolo, con Verstappen chiamato a difendere la pole dall’assalto delle due McLaren e con Ferrari costretta a una rimonta per non perdere terreno.