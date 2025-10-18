La tennista italiana, numero 8 del ranking mondiale, viene eliminata dalla kazaka in due set e ora dovrà giocarsi fino all’ultimo la qualificazione alle WTA Finals di Riad, in una corsa sempre più serrata con Rybakina e Andreeva.

Jasmine Paolini si è fermata a un passo dalla finale del WTA 500 di Ningbo. La numero 8 del ranking mondiale è stata superata da Elena Rybakina con il punteggio di 6-3 6-2 nella prima semifinale del torneo cinese, che mette in palio un montepremi da oltre un milione di dollari.

La toscana, testa di serie numero 2, ha pagato le fatiche accumulate nei turni precedenti, in particolare nella maratona di ieri durata più di tre ore. Rybakina, invece, si è mostrata più solida e brillante al servizio, imponendo il proprio ritmo dall’inizio alla fine del match.

Nonostante la sconfitta, Paolini resta pienamente in corsa per la qualificazione alle WTA Finals di Riad. Attualmente è settima nella Race con 4325 punti, seguita da Mirra Andreeva (4320) e dalla stessa Rybakina, che in caso di successo nella finale di Ningbo potrebbe avvicinarsi ulteriormente a quota 4305.

La kazaka sfiderà nell’ultimo atto del torneo la vincente della seconda semifinale tra Diana Shnaider ed Ekaterina Alexandrova.