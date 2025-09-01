Il portiere della Nazionale firma un quinquennale da 12 milioni a stagione. Guardiola lo accoglie in Premier League

Colpo di mercato in Premier League: Gianluigi Donnarumma è ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester City. L’intesa tra i campioni d’Inghilterra e il Paris Saint-Germain è stata raggiunta sulla base di 40 milioni di euro, cifra che ha sbloccato la trattativa dopo settimane di negoziati.

Il club parigino era partito da una richiesta di 50 milioni, mentre l’offerta iniziale dei Citizens era stata di 30: l’accordo è arrivato a metà strada, segnando il primo affare nella storia tra le due società.

Per il portiere della Nazionale italiana, scaricato da Luis Enrique nonostante la vittoria della Champions col Psg, è pronto un contratto di cinque anni a 12 milioni netti a stagione.

Il via libera è arrivato dopo la chiusura parallela del Psg per il brasiliano Ederson, in arrivo dal Fenerbahce per 13 milioni più bonus. «La Premier è il campionato al quale Gigio aspira», aveva spiegato di recente l’agente Enzo Raiola. Ora il desiderio è realtà: Pep Guardiola avrà Donnarumma tra i pali per la nuova stagione.