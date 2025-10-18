Il pilota riminese dell’Aprilia conquista la terza Sprint su quattro con una prestazione impeccabile davanti a Raul Fernandez e Pedro Acosta, mentre Quartararo scatterà dalla pole nella gara di domani che vedrà Bagnaia costretto a rimontare dal 14° posto.

Marco Bezzecchi conferma il suo grande momento e domina la Sprint Race del Gran Premio d’Australia di MotoGP 2025, diciannovesima tappa del Mondiale. Partito dalla seconda casella, il pilota riminese dell’Aprilia ha imposto da subito un ritmo insostenibile per gli avversari, chiudendo con oltre tre secondi di vantaggio su Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse). Terzo gradino del podio per Pedro Acosta (KTM), che ha avuto la meglio in volata su Jack Miller (Yamaha Pramac) e su Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46).

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

In top-10 anche Alex Marquez (sesto con la Ducati Gresini) e il poleman Fabio Quartararo, solo settimo con la Yamaha. A punti pure Luca Marini (Honda) e Pol Espargaro (KTM Tech3). Giornata da dimenticare invece per Francesco Bagnaia, che non ha mai trovato il giusto passo e ha chiuso 19° davanti al compagno di marca Michele Pirro. Out per caduta Brad Binder e Fermin Aldeguer.

Al termine della gara, Bezzecchi ha sottolineato il grande lavoro fatto con il team e la gestione gomme: “È stata una bellissima gara, sapevo che gli ultimi giri sarebbero stati duri ma avevo ancora margine e ho spinto nel finale. Domani sarà diverso con i long lap penalty, ma ci proverò fino alla fine”.

Qualifiche e griglia di partenza

Nella gara lunga di domani, Fabio Quartararo scatterà dalla pole position, affiancato in prima fila proprio da Bezzecchi e Miller. Seconda fila tutta spagnola con Fernandez, Acosta e Alex Marquez. Più indietro i big: Aldeguer partirà settimo, mentre Di Giannantonio aprirà la quarta fila. Penalizzato di tre posizioni per aver ostacolato Bezzecchi nel giro lanciato, Bagnaia scatterà 14°. Weekend complicato anche per Franco Morbidelli, 15° nella Sprint e 17° in griglia.