Roma, Tiago Pinto attacca: “Punti alla Juventus? Rido per non piangere, meccanismo sbagliato”

Il general manager della Roma, Tiago Pinto, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del ritorno dei quarti di finale di Europa League tra i giallorossi e il Feyenoord. Inevitabile la domanda sulla notizia del giorno, ovvero il rinvio del Collegio di Garanzia, che almeno per il momento ha restituito alla Juventus i 15 punti in classifica. “Rido per non piangere, non so se anche voi in Italia dite così – attacca Pinto – Abbiamo giocato tre mesi con una classifica che ora non corrisponde, il meccanismo evidentemente è sbagliato. Parlo da uomo di calcio, non sono un avvocato o un giudice.”