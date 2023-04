Roma, Smalling: “Rinnovo? Siamo molto vicini a chiudere”

Fumata bianca vicina per il rinnovo di Chris Smalling con la Roma. Dopo un tira e molla dei mesi scorsi, il difensore inglese avrebbe trovato l’accordo per la permanenza nella Capitale per i prossimi anni. A margine del pre partita fra Roma e Feyenoord, Smalling ha parlato ai microfoni di Sky Sport del su futuro: “Siamo molto vicini, sono sicuro che ci saranno presto delle notizie“. La fumata bianca, quindi, potrebbe essere prevista nella settimana che succederà la qualificazione o l’eliminazione contro il Feyenoord.