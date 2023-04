Fiorentina, Italiano: “In Europa le partite non sono mai chiuse. Sottil ha qualità da grande giocatore”

Dopo la partita persa, ma con la semifinale in tasca Vincenzo Italiano ha parlato in questo modo a Sky Sport dopo Fiorentina-Lech Poznan. Queste le parole del tecnico viola.

Sulla partita: “E’ successo quello che ho temuto contro il Braga e stasera. Ce la siamo complicata, ma siamo stati bravi a rimanere luci e a rimettere apposto la qualificazione che non era una formalità in quanto in Europa non puoi stare mai tranquillo. Il primo tempo abbiamo fatto bene, nel secondo stavamo amministrando ma poi ce la siamo complicata. In Europa le partite non finiscono mai. Non abbiamo perso però la testa e per questo siamo stati bravi poi a qualificarci. L’obiettivo era quello di centrare le semifinali“.

Sulle rotazioni: “Per me è normale a pensare alle rotazioni avendo partite su partite in pochi giorni. Bonaventura speriamo che sia solo affaticato e non uno stiramento. Nel momento in cui si possono fare rotazioni si devono fare, anche perchè sono entrati bene tutti“.

Sul confronto con il tifoso: “I tifosi spesso hanno meno lucidità degli allenatori. Nel momento in cui si va in difficoltà bisogna mantenere unità e lucidità. Sono andato da un signore con cui parlo spesso e sono andato a dirgli che era importante passare il turno“.

Su Sottil: “Sottil ha qualità da giocatore vero. Crea spesso superiorità numerica, ma deve migliorare sotto porta. Sta iniziando dopo l’operazione a tornare in forma e oggi mi ha fatto piacere della prestazione e del gol“.