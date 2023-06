Napoli, De Laurentiis sul nuovo allenatore: “Lavoreremo per tutto il mese, cerchiamo sentimento di amore”

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha parlato ai microfoni di Rai2 a margine della festa Scudetto dei partenopei dopo l’ultima partita di campionato. Interrogato sul nuovo allenatore, il cui nome sembra non essere ancora deciso, De Laurentiis spiega: “Lavoreremo per tutto il mese, firmeremo con il profilo di cui che dimostrerà sentimento di amore e di voglia di stare a Napoli”. Sui tifosi: “Le critiche sono sempre bene accette, noi lavoriamo per rendere il tifo ancora più forte e felice perchè per noi è importantissimo. Quando parlavo dello Scudetto, forse avevo indovinato”.