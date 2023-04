Roma, spalla lussata per Solbakken: il norvegese non verrà operato

Mezzo sospiro di sollievo per la Roma di Jose Mourinho che per l’infortunio di Ola Solbakken aveva temuto il peggio. Il norvegese è uscito malconcio dalla sfida fisica contro il Torino di Juric nello scorso turno di campionato. La prima sensazione aveva fatto trasparire una probabile lussazione alla spalla sinistra. Sensazione confermata dagli accertamenti clinici di martedì 11 aprile.

Solbakken, ha chiarito la Roma, non dovrà sottoporsi per il momento all’operazione, avendo scelto la via della terapia conservativa per rimettere in moto totalmente la spalla lussata. Il norvegese salterà sicuramente la gara con l’Udinese di domenica (col Feyenoord non lo sarebbe stato a prescindere non essendo in lista UEFA) e sarà quasi impossibile vederlo in campo anche la settimana dopo contro l’Atalanta a Bergamo. I tempi di recupero probabili verranno chiariti nello specifico in seguito.