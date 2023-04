Probabili formazioni Milan-Napoli: andata quarti Champions League 2022/2023

Le probabili formazioni di Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League 2022/2023. Scontro epocale tutto italiano tra i rossoneri e i partenopei, che pochi giorni fa in campionato ne hanno rimediati quattro dalla squadra di Pioli. Ma la banda Spalletti, prossima a vincere lo scudetto, vuole sognare anche in Europa. Appuntamento alle ore 21 di mercoledì 12 aprile, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Pioli e Spalletti.

QUI MILAN – Thiaw favorito su Kjaer, e nel complesso la difesa a quattro sembra la strada. Krunic rinforza la mediana, Brahim Diaz acciaccato ma dovrebbe recuperare, in caso contrario ecco Saelemaekers. Kalulu non ce la fa.

QUI NAPOLI – Formazione tipo per Spalletti che però spera di recuperare Osimhen: se non dovesse essere al meglio, al suo posto c’è Raspadori, mentre in difesa a sinistra Mario Rui appare favorito su Olivera.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, Hernández; Bennacer, Krunić, Tonali; Brahim Díaz, Giroud, Rafael Leão

Ballottaggi: Thiaw 55% – Kjaer 45%, Brahim Diaz 55% – Saelemaekers 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Kalulu

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Zambo Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Mario Rui 55% – Olivera 45%

Squalificati: –

Indisponibili: Osimhen (in dubbio), Simeone