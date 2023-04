Juventus, Vlahovic in forte dubbio verso lo Sporting Lisbona

Prosegue la preparazione della Juventus verso la gara di andata dei quarti di finale di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Alla Continassa è andata in scena un’altra giornata di lavoro, caratterizzata da una serie di torelli, prima di passare a delle esercitazioni tecniche per la costruzione della manovra e a una fase di combinazioni d’attacco. Resta in forte dubbio Dusan Vlahovic per la sfida contro i portoghesi, mentre Paul Pogba potrebbe rientrare nella lista dei convocati. Se ne saprà certamente di più domani, quando è in programma la rifinitura a partire dalle 11:45 e la conferenza stampa di Massimiliano Allegri presso l’Allianz Stadium alle 14:15.