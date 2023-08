MotoGP, classifica aggiornata dopo sprint race GP Austria 2023: Bagnaia allunga ancora

La classifica piloti della MotoGP 2023 aggiornata dopo la sprint race del Gran Premio di Austria, vinto da un super Pecco Bagnaia che fa fruttare al meglio la pole position. Alle spalle del pilota piemontese si piazzano Binder con la Ktm e Jorge Martin, mentre è una giornata nera per il team VR46, caduti sia Bezzecchi, in un maxi incidente iniziale, poi Marini che lottava per il podio. Di seguito la classifica piloti con i punti aggiornati.

L’ORDINE DI ARRIVO

LA CLASSIFICA PILOTI AGGIORNATA