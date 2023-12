Roma, non solo Bonucci: Mourinho ha chiesto Chalobah al Chelsea

Continua la caccia al difensore per la Roma, che in questa prima parte di stagione ha dovuto convivere spesso con situazioni d’emergenza a causa dei tanti problemi fisici. Con Smalling sempre ai box, nelle ultime settimane il nome che ha fatto più rumore in vista di un possibile trasferimento nella Capitale durante il mercato di gennaio è Leonardo Bonucci. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, l’ex centrale della Juventus – in Italia per trascorrere le feste – non ha alcuna intenzione di tornare in Germania all’Union Berlino e i contatti tra il suo entourage e la Roma sono all’ordine del giorno. Nel frattempo, dall’Inghilterra arriva un altro nome: secondo il The Mirror, Josè Mourinho avrebbe chiesto Trevoh Chalobah. Il difensore del Chelsea fin qui non è ancora sceso in campo da quando Pochettino guida i Blues e senza dubbio è alla ricerca di una nuova sistemazione nella prossima sessione di calciomercato.