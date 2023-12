CIES, top 30 under 20 con più esperienza: in classifica anche Scalvini

L’Osservatorio Calcio del CIES ha presentato la top 30 dei giocatori nati dal 2003 in poi che hanno accumulato più esperienza nell’ultimo anno. La Liga spagnola vanta 17 giocatori in classifica, seguita dall’Eredivisie olandese e dalla Pro League belga, insieme alla MLS di USA e Canada. Il primo posto per ogni categoria:

-Portieri: Guillaume Restes (2005), Toulouse FC, punteggio esperienza 77,6 su 100.

-Difensori centrali: Giorgio Scalvini (2003), Atalanta BC, 92,7

-Terzini/ala destra: Arnau Martínez (2003), Girona FC, 95,4

-Terzino/ala sinistra: Alejandro Balde (2003), FC Barcelona, 95,4

-Centrocampisti difensivi: Pablo Gavi (2004), FC Barcelona, 96,0

-Trequartista: Jude Bellingham (2003), Real Madrid, 96,2

-Ala destra: Xavi Simons (2003), RB Leizpig, 90,6

-Ala sinistra: Alejandro Garnacho (2004), Manchester United, 82,9

-Attaccanti centrali: Rasmus Höjlund (2003), Manchester United, 88,9