L’ex portiere Lehmann nei guai: minaccia il vicino con la motosega, 42mila euro di multa

Jens Lehmann, ex portiere del Milan e della nazionale, dovrà pagare 42.000 euro per diversi reati, secondo quanto deciso dal tribunale di Starnberg. Il calciatore infatti aveva attaccato con una motosega la casa del vicino, oltre ad essere stato condannato per frode riguardante il parcheggio all’aeroporto di Monaco, in cui aveva eluso le tariffe tra il 2021 e il 2022.