Roma, emozione El Shaarawy: il Faraone in lacrime dopo il gol vittoria contro il Monza

Non è riuscito a contenere l’emozione Stephan El Shaarawy, che dopo il gol vittoria realizzato al 90′ in Roma-Monza è scoppiato in lacrime. Il Faraone si è finalmente sbloccato in campionato e l’ha fatto nel momento più importante, siglando una rete che ha regalato tre punti pesanti ai giallorossi. Un’emozione davvero grande per El Shaarawy, che è andato a esultare sotto la curva venendo sommerso dagli abbracci dei compagni. Si è trattato anche di una scarica d’adrenalina non indifferente per il calciatore della Roma, riuscito a scrollarsi di dosso le accuse extra-campo degli ultimi giorni dopo un paio di settimane molto intense.