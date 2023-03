Roma, incontro all’Olimpico tra Friedkin e Gualtieri: si è parlato del nuovo stadio

Presente all’Olimpico per Roma-Real Sociedad anche il Sindaco della città, Roberto Gualtieri. Durante l’intervalli della sfida valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League, il primo cittadino si è intrattenuto con Dan e Ryan Friedkin, come riportato dall’ANSA. Nell’incontro si è parlato del futuro stadio della Roma che dovrebbe sorgere a Pietralata e per il quale recentemente è arrivato il riconoscimento di pubblico interesse.