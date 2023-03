Roma, Mourinho: “Complimenti al Milan, prima italiana ai quarti. Ne vogliamo di più”

“Complimenti al Milan per essere la prima squadra italiana ai quarti, ne vogliamo di più”. In conferenza stampa dopo la vittoria contro la Real Sociedad, l’allenatore della Roma, José Mourinho, ha voluto fare così i complimenti al Milan, che ieri ha eliminato il Tottenham (sua ex squadra) in Champions League, auspicando che anche Napoli, Inter e poi le altre delle coppe minori possano superare il turno e approdare ai quarti.