Alba Berlino-Virtus Bologna, Scariolo: “Ottima prova, approccio giusto dall’inizio alla fine”

Il coach della Virtus Bologna, Sergio Scariolo, ha commentato il ritorno alla vittoria dei suoi ragazzi in casa dell’Alba Berlino: “Sono molto soddisfatto della nostra prova. L’Alba Berlino non va sottovalutata, ha vinto a Belgrado due settimane fa e due giorni fa ha messo in difficoltà lo Zalgiris. Abbiamo avuto il giusto approccio dall’inizio alla fine. Nel terzo quarto abbiamo avuto qualche problema ma siamo stati bravi a ricreare un distacco importante di 15-16 punti. Abbiamo condiviso bene la palla con 27 assist e automaticamente quando passi bene il pallone la percentuale al tiro è alta. Dal punto di vista difensivo abbiamo perso ogni tanto la visione sui tagli a rimbalzo ma poi abbiamo chiuso bene. Contento per la vittoria, voltiamo pagina e pensiamo alla prossima.”