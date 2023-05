Roma: domani ripresa degli allenamenti, Dybala in dubbio

La Roma tornerà ad allenarsi domani, in vista della penultima sfida di campionato contro la Fiorentina e la finale di Europa League del 31 maggio contro il Siviglia. I giallorossi, che provengono da un 2-2 contro la Salernitana, devono prepararsi al meglio, soprattutto per la gara europea. Josè Mourinho è pronto a giocare senza Paulo Dybala, le cui condizioni non sembrano migliorare: “Sta male. Se sono ottimista? No”. Le terapie dei prossimi giorni diranno di più sulle reali chance di recupero dell’argentino, ma la Roma deve essere preparata ad ogni evenienza.