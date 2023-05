Liga, Presidente Tebas: “Non volevo attaccare Vinicius”

Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato ai microfoni di Espn dopo le dichiarazioni rilasciate in merito ai cori razzisti nei confronti di Vinicius. “Credo che il messaggio che le mie parole volevano trasmettere non sia stato compreso dalla maggior parte della gente, specialmente in Brasile. Non volevo in nessun modo attaccare Vinicius, ma se molte persone hanno interpretato il mio discorso in maniera diversa mi scuso. Non era mia intenzione, evidentemente mi sono espresso male”.

“Non possiamo permettere che si infanghi l’immagine di una competizione che è prima di ogni cosa simbolo di unione fra i popoli, dove oltre 200 calciatori di colore in 42 club ricevono ogni partita rispetto e affetto da tutta la tifoseria, essendo il razzismo un fenomeno estremamente isolato (9 denunce) che sradicheremo”, aveva dichiarato lo scorso 22 maggio.