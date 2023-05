Wta Strasburgo 2023: programma, orari e ordine di gioco di giovedì 25 maggio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco della giornata di giovedì 25 maggio del torneo Wta di Strasburgo 2023. Si giocano i quarti di finale e nonostante un campo partecipanti non di altissimo livello, ci sono diversi incontro che offrono spunti di interesse. Il ritorno nei quarti di Elina Svitolina, ad esempio. La tennista ucraina sfiderà la russa Gracheva, mentre un’altra ex top-10 come Anastasia Pavlyuchenkova se la vedrà con Lauren Davis.

COURT PATRICE DOMINGUEZ

Ore 11:00 – Blinkova vs Navarro

a seguire – Pavlyuchenkova vs (7) Davis

a seguire – Svitolina vs Gracheva

a seguire – Burel vs (4) Pera