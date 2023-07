Lecce, ufficiale il ritorno di Venuti in giallorosso

Il Lecce ha accolto un ritorno importante per la squadra che è stata affidata a Roberto D’Aversa. Il tecnico ex Parma e Sampdoria, infatti, potrà contare su Lorenzo Venuti che, dopo l’esperienza alla Fiorentina, ha deciso di tornare in giallorosso.

Dopo non aver rinnovato il contratto con la Fiorentina, Venuti ha voluto fortemente ritornare in Salento per dare una mano a D’Aversa per inseguire la seconda salvezza consecutiva. Con un comunicato ufficiale il Lecce ha accolto definitivamente accolto Venuti in giallorosso: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Lorenzo Venuti, nell’ultima stagione all’ACF Fiorentina. L’esterno difensivo classe ’95 ha sottoscritto un accordo di due anni con opzione per quello successivo“.