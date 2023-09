Entro la mezzanotte di oggi la Roma consegnerà alla Uefa la propria lista per l’Europa League. Azmoun e Kristensen non compariranno in elenco, dovendo i giallorossi rispettare il transfer balance, ovvero il rapporto tra nuovi acquisti e cessioni che dove a risultare uguale a quello dell’anno scorso. Tutti gli altri acquisti estivi invece, incluso Lukaku, ne faranno parte.