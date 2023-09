Uruguay, le prime convocazioni di Bielsa: non convocati Suarez e Cavani

Volti nuovi per la Nazionale dell’Uruguay, dopo la delusione di Qatar 2022 con l’eliminazioni nei gironi. Il nuovo tecnico, Marcelo Bielsa, ha così aperto un nuovo ciclo, potando due “rami secchi”, che però hanno fatto la storia degli ultimi 15 anni per l’Uruguay: Edinson Cavani e Luis Suarez. Ormai arrivati quasi a fine carriera, i due lasciano spazio a connazionali più giovani, salutando così la Nazionale.

Ecco le parole di Bielsa, che ha così spiegato la sua decisione: “Ho molto rispetto di tutti i giocatori, soprattutto di idoli come Cavani e Suarez. Non ho parlato con loro semplicemente perché non ce n’era il bisogno dal momento che entrambi si sono dichiarati disponibili. Sono giocatori convocabili, il resto riguarda me. Di sicuro non sarò mai io a dichiarare concluso il ciclo in nazionale di due giocatori con una carriera così prestigiosa”.