US Open 2023: Keys sorprende Pegula, Vondrousova avanza in rimonta

Si è aperto con una grande sorpresa il day 8 degli US Open 2023 riservato agli ottavi di finale della parte bassa del tabellone femminile. Madison Keys ha infatti dominato il derby contro Jessica Pegula, trionfando con un netto 6-3 6-1 in appena 63 minuti di gioco. Risultato sorprendente per il momento di forma delle due giocatrici, con la numero 3 del mondo reduce dal titolo in Canada, ma non per il rendimento negli Slam di Pegula, che continua a faticare inspiegabilmente al punto da non essere mai arrivata tra le prime quattro. Diverso invece il discorso per Keys, che nel 2017 ha raggiunto la finale agli US Open e punta a ripetersi.

TABELLONE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

MONTEPREMI

Chi va alla grande nei Major è invece Marketa Vondrousova, che dopo il trionfo a Wimbledon sogna il bis a Flushing Meadows, riuscito di recente solamente alle sorelle Williams. La giocatrice ceca ha superato in rimonta la beniamina di casa Peyton Stearns con il punteggio di 6-7 6-3 6-2 dopo 2h13′ e proseguito il suo cammino. Grazie a questo risultato, Maky ritocca il proprio best ranking, portandosi provvisoriamente al sesto posto delle classifiche. E guai a porsi limiti visto che ai quarti contro Keys potrà assolutamente giocarsi le sue carte.