Roma in silenzio stampa dopo il pareggio con l’Atalanta

La Roma sceglie la linea del silenzio stampa. Il club giallorosso ha deciso di non rilasciare interviste al termine del match pareggiato 1-1 contro l’Atalanta nella diciannovesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. La società ha fatto sapere di non voler commentare quanto accaduto sul terreno di gioco dell’Olimpico, probabilmente in riferimento all’espulsione subita nei minuti di recupero dal tecnico Josè Mourinho.