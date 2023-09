Atalanta, El Bilal Touré torna a Bergamo il 12 settembre per iniziare la riabilitazione

El Bilal Touré tornerà martedì 12 settembre a Bergamo, giorno in cui riprenderanno gli allenamenti dell’Atalanta, allo scopo di cominciare il periodo di riabilitazione dopo l’infortunio patito contro la Juventus in amichevole a Cesena. Un mese esatto dopo la rottura dell’inserzione prossimale del tendine del muscolo retto femorale della coscia destra, per la quale è stato operato a Barcellona, proprio dalla città catalana l’attaccante arriverà al Centro Sportivo Bortolotti per provare a recuperare entro inizio dicembre, periodo in cui il maliano potrebbe essere di nuovo convocato.