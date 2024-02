Juventus, Bonucci rinuncia al ricorso: “Intatto il rapporto vincente costruito negli anni”

“Il sig. Leonardo Bonucci ha rinunciato al ricorso arbitrale promosso verso la Juventus FC, che ha accettato la rinuncia, con definitivo superamento del contenzioso, che avviene senza alcuna conseguenza di carattere patrimoniale. Juventus e Leonardo Bonucci condividono con piena soddisfazione la chiusura di questa vicenda lasciando intatto il percorso ed il rapporto vincente costruito negli anni”. Lo ha scritto la società bianconera in una nota ufficiale apparsa sul proprio sito. Il difensore azzurro al momento milita al Fenerbahce, dopo un’avventura deludente in Germania all’Union Berlin. A dicembre era emerso un interesse della Roma, ma alla fine l’affare non si è concretizzato. Bonucci spera di essere tra i convocati di Spalletti per gli Europei.