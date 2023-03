F1 GP Bahrain 2023, Perez: “Se non dovessi ricevere appoggio non collaborerò”

“Credo sia sempre molto importante poter lavorare di squadra. Per questo motivo, se non dovessi ricevere appoggio, non collaborerò. Non dobbiamo perdere di vista il fatto che questo sia un campionato molto aperto, in sei possono lottare per il titolo quindi è fondamentale collaborare in alcune gare”. Lo ha detto Sergio Perez alla versione messicana di Fox Sports parlando della nuova stagione di F1 e del fatto che si aspetta più collaborazione dalla Red Bull e da Verstappen: “Non ho dubbi che questo sarà un anno importante per me, per capire a pieno le mie qualità. Se non si è al 100% non avrebbe senso continuare”.