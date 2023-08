Rissa fra genitori di una partita di under 14: Daspo del Questore di Napoli

Il calcio giovanile è portatore spesso di litigi fra genitori ossessionati dalla vittoria. Valore questo che si dovrebbe allontanare dai campi di calcio, in cui competono ragazzi che si devono esclusivamente divertire. L’ultimo brutto fatto è accaduto in occasione dell’incontro di calcio Barano Calcio-Sporting Village Qualiano dello scorso 9 febbraio presso lo stadio “Luigi di Iorio” di Barano d’Ischia, valevole per campionato under 14.

In particolare, tra il primo e secondo tempo della partita, sugli spalti si era verificato un diverbio tra tre genitori dei giovani calciatori, lite che degenerava fino a diventare una rissa. Daspo da 1 a 3 anni da parte del Questore di Napoli per dei genitori napoletani fra i 47 e 53 anni