Basket, Rubio dice stop: “Mi fermo per prendermi cura della mia salute mentale”

Attraverso un comunicato ufficiale, Ricky Rubio ha annunciato che si prenderà un periodo di stop dalla sua carriera per ragioni di salute. “Ho deciso di interrompere la mia attività professionale per prendermi cura della mia salute mentale – ha spiegato il playmaker – Voglio ringraziare tutto il sostegno che ho ricevuto dalla Federazione di basket spagnola per aver compreso la mia decisione. Chiedo che venga rispettata la mia privacy per poter affrontare questi momenti e poter dare maggiori informazioni quando sarà il momento“. Stop a lungo termine dunque per il cestista dei Cleveland Cavaliers, che salterà dunque i Mondiali nelle Filippine con la Spagna di coach Scariolo.