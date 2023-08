Atalanta, Scamacca in viaggio verso Roma: visite e poi firma

Un grande tormentone di questa finestra estiva di mercato sarà sicuramente la storia che condurrà Gianluca Scamacca all’Atalanta. L’attaccante del West Ham è stato per lungo tempo accostato a Roma ed Inter, quest’ultima vicinissima a chiudere il colpo, solo che l’arrivo dell’Atalanta ha chiuso ogni possibilità di arrivo in quel di Milano. Il giocatore ha scelto Bergamo.

Proprio in questi minuti Scamacca è in viaggio verso Roma dove effettuerà le visite mediche per ritornare in Italia nel campionato di Serie A. Saranno 30 i milioni che la Dea sborserà al West Ham. Nelle prossime ore, dunque, il giocatore atterrerà a Roma per svolgere l’iter delle visite mediche e poi per firmare il contratto.