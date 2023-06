Wimbledon 2023, le teste di serie del tabellone maschile e femminile

Le 32 teste di serie del tabellone maschile e femminile di Wimbledon 2023, terzo slam stagionale in programma da lunedì 3 luglio. In attesa del sorteggio dei main draw e che si completino le qualificazioni, ecco tutti i giocatori e le giocatrici che andranno a comporre i due seeding. Nel maschile il numero uno è Carlos Alcaraz, fresco vincitore del titolo al Queen’s, seguito dal campione uscente Novak Djokovic. Due gli azzurri teste di serie, vale a dire Jannik Sinner (8) e Lorenzo Musetti (14). Nel femminile, invece, a guidare il seeding è la numero uno al mondo Iga Swiatek, seguita dalla numero uno della Race Aryna Sabalenka e dalla campionessa in carica Elena Rybakina. Non ci sono azzurre tra le 32.

TESTE DI SERIE WIMBLEDON MASCHILE

Carlos Alcaraz (ESP) Novak Djokovic (SRB) Daniil Medvedev (RUS) Casper Ruud (NOR) Stefanos Tsitsipas (GRE) Holger Rune (DEN) Andrey Rublev (RUS) Jannik Sinner (ITA) Taylor Fritz (USA) Frances Tiafoe (USA) Felix Auger-Aliassime (CAN) Cameron Norrie (GBR) Borna Coric (CRO) Lorenzo Musetti (ITA) Alex de Minaur (AUS) Tommy Paul (USA) Hubert Hurkacz (POL) Francisco Cerundolo (ARG) Alexander Zverev (GER) Jan-Lennard Struff (GER) Roberto Bautista Agut (ESP) Grigor Dimitrov (BUL) Sebastian Korda (USA) Yoshihito Nishioka (JPN) Alexander Bublik (KAZ) Nicolas Jarry (CHI) Denis Shapovalov (CAN) Daniel Evans (GBR) Tallon Griekspoor (NED) Tomas Etcheverry (ARG) Nick Kyrgios (AUS) Alejandro Davidovich Fokina (ESP)

TESTE DI SERIE WIMBLEDON FEMMINILE