Per la società bianconero c’è l’ipotesi di un nuovo cambio a livello di organigramma: il Football Director rischia di andare via

L’estate della rivoluzione è alle spalle per la Juventus, ma un’altra potrebbe profilarsi all’orizzonte. L’addio di Allegri e l’avvento di Thiago Motta in panchina ha segnato una profonda spaccatura tra vecchia e nuova Juventus.

Oltre al tecnico toscano, Giuntoli ha attuato una vera e propria rivoluzione anche della rosa con gli addii di alcuni big come Chiesa e Szczesny, passando per Alex Sandro e Rabiot. Sul fronte opposto è stato speso tanto con gli acquisti, pagati a caro prezzo, di Koopmeiners, Douglas Luiz e Nico Gonzalez, tre calciatori che finora hanno reso al di sotto delle aspettative.

Proprio questo, unico al fatto che la squadra bianconera sembra già tagliata fuori dalla lotta scudetto, ha fatto finire lo stesso Giuntoli nel mirino della critica. La scommessa Thiago Motta, al primo incarico in una big, finora non ha pagato e ancora meno bene hanno pagato quei colpi che erano considerati il fiore all’occhiello della sua campagna acquisti. Che sia tutto da buttare?

Non è ancora arrivato il momento dei verdetti definitivi ed inappellabili, ma il Football Director è anche lui sotto accusa per gli acquisti fatti e i mancati risultati fin qui ottenuti.

Juventus, i dubbi su Giuntoli: già al capolinea?

Così tra i tifosi serpeggia l’interrogativo: Giuntoli è davvero l’uomo giusto per rilanciare la Juventus? Una domanda che troverà risposta nei prossimi mesi quelli che, almeno stando ai tifosi e a cosa scrivono sui social, potrebbero risultare decisivi anche per capire quale sarà il suo di futuro.

Il Football Director, infatti, non gode più di fiducia incondizionata da parte della piazza, che inizia a rumoreggiare non solo nei confronti di squadra ed allenatore. L’operato di Giuntoli è ora vivisezionato al microscopio e si cerca di capire se anche lui possa aver compiuto degli errori. Tanto che dopo il pareggio contro il Venezia sui social è entrato in tendenza l’hashtag Giuntoliout con i tifosi che hanno chiesto l’allontanamento del dirigente.

Non si è ancora arrivati a questo punto nei pensieri della società, con l’ex Napoli che lavorando già al mercato invernale e gettando le basi per quello estivo. Serve però che il nuovo progetto dia al più presto i frutti sperati, altrimenti quello che oggi è solo un hashtag che non mette d’accordo tutti, tra qualche tempo potrebbe diventare una scelta obbligata di una società per la quale “vincere è l’unica cosa che conta“.