Nuova giornata (o nottata, a seconda del fuso orario) del Mondiale per Club 2024 di volley femminile e nuove sfide per Conegliano e Milano, che vogliono fare un ulteriore passo verso le semifinali. Le due squadre che rappresentano l’Italia e l’Europa in quanto finaliste dell’ultima Champions League (vinta dalle venete) nella notte italiana hanno ottenuto due nette vittorie all’esordio ed ora vogliono ripetersi per proseguire nel migliore dei modi l’avventura nel torneo. La Numia Vero Volley Milano ha aperto le danze nella Pool B superando per 3-0 (25-17, 25-22, 27-25) le campionesse sudamericane del Gerdau Minas, allenate dal tecnico italiano Nicola Negro. Poche ore dopo, la Prosecco Doc Imoco Conegliano ha sconfitto l’altra squadra brasiliana, il Dentil Praia Clube, con un secco 3-0 (25-20, 25-15, -25, 15) nel girone A.

MONDIALE PER CLUB: PARTECIPANTI, CALENDARIO COMPLETO E TV

CONEGLIANO PER IL BIS CON L’IDEA TURNOVER

Conegliano torna in campo dopo neanche 24 ore dal primo match, nella notte italiana tra martedì 17 e mercoledì 18 dicembre, per affrontare il LP Bank Ninh Binh. Le vietnamite hanno rimediato una netta sconfitta in tre set (18-25, 15-25, 13-25) all’esordio contro le giapponesi del Nec Red Rockets Kawasaki nel remake della finale della “Champions” asiatica e vanno dunque a caccia di riscatto. Le ragazze di coach Thanh Tung Thai devono però superarsi per mettere in difficoltà la corazzata veneta e strappare punti importanti per tenere vivo il sogno.

Nel match d’esordio contro il Dentil Praia Clube, quello sulla carta più complesso del girone, coach Daniele Santarelli ha schierato la formazione tipo (Wolosz, Haak, Chirichella, Fahr, Gabi, Zhu e De Gennaro), cambiando qualche carta solamente nel terzo set (Seki, Adiwge, Lanier). Il tecnico di Foligno sa bene di dover gestire le energie in un Mondiale per Club che si svolge in appena sei giorni ed è quindi probabile che contro le vietnamite scendano in campo altre giocatrici. L’obiettivo però è sempre lo stesso: vincere per prendersi il primo posto nel girone ed avvicinarsi al passaggio del turno.

MILANO CONTRO LE PADRONE DI CASA

Milano, come Conegliano, ha esordito contro un club brasiliano nel match sulla carta più equilibrato del raggruppamento. Le ragazze allenate da Stefano Lavarini hanno iniziato nel migliore dei modi ed ora vanno a caccia di un’altra bella vittoria per salire al primo posto della classifica. Ad aspettare le meneghine dall’altra parte della rete ci sono ora le cinesi del Tianjin Bohai Bank, club padrone di casa alla sua quarta partecipazione iridata. La squadra di coach Fang Chen arriva dal netto successo per 3-0 (25-16, 25-18, 25-15) contro le egiziane dello Zamalek Sporting Club e vuole sfruttare il tifo del proprio pubblico per centrare un altro successo.

Anche coach Lavarini ha scelto per il primo match la formazione tipo, con la diagonale ritrovata Orro-Egonu (Paola top-scorer con 18 punti), Sylla e Daalderop schiacciatrici, Danesi e Kurtagic al centro e Fukudome libero. Il tecnico piemontese potrebbe optare qualche cambio per consentire a tutte le giocatrici di saggiare il campo del Huanglong Sports Center di Hangzhou, ma senza lasciare troppo ferme le olimpioniche Alessia Orro e Paola Egonu, rientrate in campo dopo un periodo di stop, che hanno bisogno di minutaggio per ritrovare la forma ottimale.

SITUAZIONE CLASSIFICHE E PROGRAMMA SECONDO TURNO

Nella Pool A il primo posto al termine della prima giornata di gare è occupato dalle padrone di casa del Tianjin Bohai Bank, che hanno 3 punti come Milano ma prevalgono in virtù di un miglior quoziente set. Terza posizione per il Gerdau Minas, davanti al Zamalek Sporting Club, entrambe a zero punti. Medesima situazione nel girone B, dove le giapponesi del Nec Red Rockets Kawasaki comandano con tre punti ed un quoziente set migliore di Conegliano, seconda sempre con tre punti. Seguono Dentil Praia Clube e LP Bank Ninh Binh, rispettivamente terza e quarta, entrambe a secco di punti. Ecco il programma del secondo turno della fase preliminare del Mondiale per Club 2024 di volley femminile con gli orari italiani e le informazioni per vedere le partite.

MERCOLEDI’ 18 DICEMBRE

2.00 Prosecco Doc Imoco Conegliano vs LP Bank Ninh Binh – Diretta volleyballworld.tv e DAZN

5.30 Gerdau Minas vs Zamalek Sporting Club – Diretta volleyballworld.tv

9.00 Nec Red Rockets Kawasaki vs Dentil Praia Clube – Diretta volleyballworld.tv

12.30 Tianjin Bohai Bank vs Numia Vero Volley Milano – Diretta volleyballworld.tv e DAZN