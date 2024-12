Erling Haaland è pronto ad infiammare le prossime sessioni di calciomercato, sembrano esserci sempre meno dubbi.

Il cyborg norvegese, al Manchester City da ormai tre stagioni, ha battuto record su record con la maglia inglese, riscrivendo pagine di storia importanti. Il numero di reti segnate dal gigante biondo agli ordini di Pep Guardiola è impressionante: siamo a 108 gol in 121 partite disputate. Un numero impressionante, se si considera che siamo solo al terzo anno con la maglia dei Citizens e che la terza stagione non è neppure arrivata alla sua metà. Haaland è una macchina devastante, un robot capace di spazzare via qualsiasi difesa avversaria e di incutere timore a chiunque. Poche, pochissime, sono state le squadre capaci di non farlo segnare, ancor meno quelle che possono contare di aver neutralizzato il City con lui in campo.

Nel periodo negativo che sta passando il City, con una sola vittoria nelle ultime undici partite disputate e l’ultima sconfitta arrivata in maniera clamorosa nel derby di Manchester, il norvegese resta comunque tra le pochissime note positive. Quattro dei dieci gol segnati infatti in questo periodo di crisi portano la sua firma. Nonostante tutto, lui c’è. Periodo di crisi che ha ovviamente aperto numerose discussioni su tutta la rosa campione d’Inghilterra, con tanti addii eccellenti che potrebbero verificarsi in estate. E tra gli addii eccellenti potrebbe anche esserci, a sorpresa, proprio Haaland.

Il Barcellona fa sul serio: è Erling Haaland il dopo Lewandowski

Difficile pensare che, nonostante le tante emozioni e le vittorie arrivate in soli due anni e mezzo, la carriera di Haaland possa legarsi in eterno al Manchester City. Nel calciomercato di oggi, d’altronde, è praticamente impossibile immaginare che possano ancora esserci delle bandiere, figuriamoci quando ci sono di mezzo ingaggi e commissioni milionaria.

Su Erling Haaland già da tempo c’è il mirino del Barcellona, che però per risaputi motivi economici non ha mai potuto fare un tentativo concreto. Come riportato in Spagna, però, nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare, e i blaugrana potrebbero fare un serio tentativo.

Il Barça, infatti, vorrebbe far leva sui problemi del City, in campo e fuori, ma soprattutto avrebbe una carta importantissima da giocarsi: gli ottimi rapporti tra il presidente blaugrana Joan Laporta e Rafaela Pimenta, agente di Haaland, come confermato dal Chiringuito. Un affare che sposterebbe centinaia di milioni di euro, tra cartellino, ingaggio e commissione, ma un affare tutt’altro che impossibile.

Con Lewandowski ormai sempre più vicino alla pensione, anche se il campo dice altro, il colpo Galactico questa volta potrebbe farlo il Barcellona.