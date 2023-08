Rennes, Matic si presenta: “Volevo una nuova sfida. Rapporto fantastico con Mourinho”

Nejmania Matic ha voluto lasciare la Roma per approdare in Ligue 1, campionato in cui il Rennes lo ha accolto. Il centrocampista quindi ha lasciato i giallorossi e quel Josè Mourinho che nella Capitale ha puntato molto sul centrocampista serbo.

Matic si è presentato al Rennes così: “A volte devi fare delle scelte che non sono facili. Tutti sanno che ho un rapporto straordinario con Mourinho, è un allenatore fantastico, ma sono molto felice di essere al Rennes. Ho pensato che fosse giunto il momento per una nuova sfida. La Roma è un grande club, ma so che posso essere importante nel progetto Rennes. Fisicamente mi sento davvero bene, mi sento pronto. Dovrò adattarmi e imparare il francese. Ma ho buone sensazioni. Mi è piaciuta l’ambizione delle persone che lavorano qui. Conosco lo stile di gioco, l’allenatore mi ha parlato del ruolo importante che potrei avere in una squadra con giovani di qualità, che potrei aiutare con la mia esperienza. Mi piace il modo in cui vuole giocare. È il club giusto per me in questo momento“.