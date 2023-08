Serie A, ascolti 2022/2023: oltre 475 milioni di telespettatori. Ecco chi trasmetterà Serie A nel Mondo

Più di 475 milioni di telespettatori hanno seguito la Serie A TIM 2022/2023, con una crescita del 35% in Asia e del 18% in Europa rispetto all’anno precedente. Questi i dati trasmessi dalla Lega Serie A, a due giorni dall’inizio del nuovo campionato. I territori che hanno fatto registrare una crescita maggiore in termini di audience rispetto alla stagione 2021/2022 sono stati Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan e Paesi Baltici, con un aumento complessivo del 137%, seguiti dell’area dei Balcani (Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia) con una crescita dell’89% e dal Portogallo che ha fatto registrare +73% di spettatori.

ECCO I BROADCASTER CHE TRASMETTERANNO LA SERIE A 2023/2024

EUROPA

– AMC: Ungheria

– ARENA SPORT: Balcani (Bosnia Erzegovina, Croazia, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Slovenia)

– A1 e bTV: Bulgaria

– BEIN SPORTS: Francia, Andorra, Monaco, DOM-TOM

– BLUE SPORT e SKY: Svizzera, Liechtenstein

– BT SPORT: Regno Unito, Irlanda

– CBC SPORT: Azerbaigian

– CHARLTON e ONE: Israele

– C MORE SPORT: Svezia e Finlandia

– COSMOTE: Grecia

– CYTAVISION: Cipro

– DAZN e ONEFOOTBALL: Germania, Austria

– DIGI SPORT, PRIMIA SPORT, ORANGE SPORT: Romania

– ELEVEN SPORTS: Belgio, Lussemburgo, Polonia

– MATCH TV: Russia

– MEGOGO: Ucraina

– MELITA: Malta

– MOVISTAR+: Spagna, Andorra

– NOVA SPORT e PREMIER SPORT: Repubblica Ceca, Slovacchia

– NTRK: Uzbekistan

– SILK TV: Georgia

– SPORT TV: Portogallo

– S SPOR: Turchia, Armenia, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan, Uzbekistan

– S SPOR e TV3: Paesi Baltici (Estonia, Lettonia, Lituania)

– SÝN: Islanda

– TELENET: Belgio

– TV2: Danimarca

– VG: Norvegia

– VIVARO MEDIA: Armenia

– ZIGGO: Paesi Bassi

AMERICHE

– CBS: USA, Bermuda, Isole Vergini, Porto Rico

– ESPN: Sudamerica (Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Ecuador, Georgia del Sud e Sandwich Australi, Isole Falkland, Paraguay, Peru, Uruguay, Venezuela); America Centrale (Messico, Belize, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Nicaragua, Panama, Repubblica Dominicana); Caraibi (Aruba, Anguilla, Antigua e Barbuda, Bahamas, Bajo Nuevo Bank, Barbados, Bonaire, Cayman, Curaçao, Dominica, Giamaica, Grenada, Guadalupa, Guyana, Guyana Francese, Isola Navassa, Isole Clipperton, Martinica, Montserrat, Saba, Saint Barthélemy, Sint Eustatius, Saint Kitts e Nevis, Saint Martin, Saint Vincent e Grenadine, Saint Lucia, Suriname, Trinidad e Tobago, Turks e Caicos)

– FUBO TV e TLN: Canada

ASIA e OCEANIA

– BEIN SPORTS: Australia, Nuova Zelanda, Sudest Asiatico (Brunei, Cambogia, Filippine, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Singapore, Tailandia, Timor Est)

– CCTV, IQIYI e MIGU: Cina

– DAZN e ECLAT: Giappone

– ECLAT: Corea

– ELTA: Taiwan

– GAZI TV, NAGORIK TV, RABBIT HOLE: Bangladesh

– HTV e VTVCAB: Vietnam

– ICE SPORTS e ICE TV: Maldive

– MACAU CABLE TV: Macao

– SPS PRIME: Mongolia

– VIACOM 18: Subcontinente Indiano (India, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka)

AFRICA SUBSAHARIANA

– SUPERSPORT: Africa Sub-Sahariana (Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Comore, Congo, Costa d’Avorio, Eritrea, eSwatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritius, Mayotte, Mozambico, Namibia, Nigeria, Niger, Riunione, Ruanda, Sant’Elena e Ascensione, São Tome e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Sudafrica, Tanzania, Togo, Uganda, Zimbabwe, Zambia)

– CANAL+ AFRIQUE: Paesi francofoni dell’Africa Sub-Sahariana (Benin, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Ciad, Congo, Costa d’Avorio, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Mali, Niger, Repubblica Centrafricana, Repubblica Democratica del Congo, Ruanda, Senegal, Sierra Leone, Togo)

Verrà inoltre trasmessa in chiaro una partita per ogni giornata da emittenti nazionali in determinati Paesi, quali Ghana, Kenya, Malawi, Nigeria e Seychelles.

MEDIO ORIENTE E NORD AFRICA

– ABU DHABI MEDIA e STARZPLAY: Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Ciad, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Gibuti, Giordania, Iran, Iraq, Kuwait, Libano, Libia, Marocco, Mauritania, Oman, Palestina, Qatar, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Siria, Tunisia, Yemen.

In alcuni Paesi la trasmissione delle partite è inoltre integrata con estratti, clip e highlights messi in onda da piattaforme lineari e digitali.