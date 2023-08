Hellas Verona, Baroni si prepara all’esordio: “Empoli avversario tosto”

Manca sempre meno all’inizio della Serie A. Sabato 18 agosto sarà il momento del semaforo verde per il nostro campionato con le partire fra Frosinone e Napoli ed Hellas Verona ed Empoli che inaugureranno la stagione 2023-24. In conferenza stampa Marco Baroni ha messo in guardia l’ambiente scaligero in vista della gara contro i toscani.

Le parole di Baroni: “Troveremo uno degli avversari più tosti da affrontare alla prima giornata. L’Empoli è una squadra che conosce bene il suo percorso e che ha avuto continuità di guida tecnica. Sono usciti dei giocatori che sono stati però ben rimpiazzati. Hanno qualche certezza in più, ma noi dovremo avere più determinazione e più voglia. So cosa possiamo fare, anche nelle difficoltà dovremo avere il giusto atteggiamento, fattore che non ci deve mai mancare. Contro l’Ascoli forse siamo andati in vantaggio troppo presto, e dopo il gol segnato siamo stati troppo attendisti, questo ci ha portati anche a subire il loro palleggio. Nella ripresa abbiamo avuto un atteggiamento diverso che deve essere il nostro filo conduttore per il resto della stagione. I punti sono sicuramente importanti, ma è fondamentale anche centrare la prestazione per avere continuità, creare la nostra identità e arrivare dove vogliamo. In questo momento seguo anche le disponibilità dei miei giocatori, devo fare delle valutazioni calcolando anche i cambi a disposizione a partita in corso. La prima partita si giocherà anche ad un orario caldo, ci sarà necessità di avere energie fresche a disposizione. La cosa importante sarà farsi trovare pronti dal punto di vista mentale, nervoso, e fare una prestazione che vada oltre le difficoltà“.