Highlights Brindisi-Pesaro 68-81, Serie A basket 2023/2024 (VIDEO)

Arriva la prima vittoria in Serie A per Pesaro, che batte 81-68 Brindisi in trasferta. Match dominato dalla squadra di Buscaglia, che dopo essere andata sotto 4-0 in apertura di incontro va avanti sul 15-6 mantenendo un margine di dieci lunghezze per tutta la partita. Grande prova di Bamforth con 21 punti 5 rimbalzi e 3 assist. Bene anche Bluiett con 16 punti 5 rimbalzi e 2 assist. Ottimo apporto dalla panchina di Tambone con 16 punti. Non bastano a Brindisi i 16 con 6 rimbalzi di Morris per evitare il terzo ko in tre partite.