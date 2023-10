Renate-Novara oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Novara, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa inseguono i primi posti in classifica, essendo al sesto posto in classifica attualmente. Dall’altra parte del campo ci sarà un Novara che ha iniziato in maniera veramente drammatica la stagione e che si trova relegato all’ultimo posto in classifica. Si parte sabato 28 ottobre alle 18.30 con la partita che sarà proiettata su SKY SPORT.