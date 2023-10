Trento-Alessandria oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Trento-Alessandria, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Dopo le due vittorie consecutive il Trento vuole continuare sul momento positivo per cercare di avvicinarsi ai primi posti in classifica, dopo un’ottima prima parte di stagione. Dall’altra parte del campo un’Alessandria che non ha iniziato per niente bene il campionato e che si vede relegata alla diciannovesima posizione in classifica con alle spalle solo il Novara. Si parte alle 18.30 di sabato 28 ottobre 2023 con la partita che sarà visibile su SKY SPORT e NOW TV.