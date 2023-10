Lecce-Torino, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Lecce-Torino, match valido per la decima giornata di Dazn di Serie A 2023/2024. Allo stadio Via del Mare i salentini vogliono tornare alla vittoria, ma comunque la classifica è positiva, lo stesso non si può dire dei granata in crisi nera e a caccia di un successo che può sapere di svolta per una stagione nata male. Chi vincerà? Si parte alle ore 18 di sabato 28 ottobre.

Lecce-Torino sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e Alessandro Budel.