Renate-Fiorenzuola oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Renate-Fiorenzuola, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, differentemente alle due passate e trascorse stagioni non hanno fatto benissimo per usare un eufemismo ed adesso si trovano a lottare per un posto al sicuro da brutti incubi. L’impegno contro il Fiorenzuola è un appuntamento da non sbagliare, vista l’importanza del match e lo scontro diretto in questione. Si parte alle 14.00 di domeinica 7 gennaio con la diretta del match che sarà su Sky Sport 257 e NOW.