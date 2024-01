Arzignano-Legnago oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Tutte le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Arzignano-Legnago, match valevole per la ventesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro dal gusto di metà classifica con le squadre in questione che devono capire ancora chi essere da grandi: una meteora, pronta ad esplodere e a sognare oppure una realtà che si deve solo consolidare in Lega Pro. Il quesito è aperto, solo per una delle due, in caso di vittoria si potrebbero aprire scenari belli ed importanti legati magari alla corsa per un posto ai playoff. Si parte alle 14.00 di domenica 7 gennaio con la diretta che sarà su Sky Sport 256 e NOW.