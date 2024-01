Tennis, Delbonis annuncia il ritiro: “Momenti indimenticabili, ma devo ascoltare il mio corpo”

Il tennista argentino Federico Delbonis annuncia il ritiro dal mondo del tennis sui propri profili social: “Si chiude una fase della mia vita che mi ha formato come atleta e persona. Ho vissuto momenti indimenticabili e senza pari dentro e fuori il campo da tennis, ma è ora di ascoltare il mio corpo che mi chiede una tregua. Devo ringraziare senza dubbio tutte le persone che mi hanno sostenuto e dato fiducia in tutti questi anni. Per iniziare da voi Vir, i miei figli, la mia famiglia, che è stata quella con cui ho iniziato questo viaggio, il mio team tecnico, i miei amici e soprattutto voi che mi avete incoraggiato e fatto forza da una tribuna o dalle vostre case. Sono state molte le esperienze ed emozioni vissute in tutti questi anni. Oggi si conclude un viaggio più arricchente della mia vita, ma arriveranno altre strade da percorrere”.