Regolamento Nigeria-Angola: cosa succede in caso di pareggio quarti Coppa d’Africa 2024

Il regolamento di Nigeria-Angola, ecco cosa succede in caso di pareggio nel match valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa 2024. Da una parte le Super Aquile, dall’altra le Antilopi nere giganti: ci si gioca la semifinale ed essendo una partita delicatissima ci si aspetta tanto equilibrio in campo. In caso di parità al 90′, come accade in tutti i principali tornei, si giocheranno i due canonici tempi supplementari da quindici minuti ciascuno. Se dovesse persistere la parità, allora si procederà con i calci di rigore per stabilire quale delle due formazioni si qualificherà per la semifinale.